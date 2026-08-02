TimkenSteel Aktie
WKN DE: A116LK / ISIN: US8873991033
|
02.08.2026 07:01:06
Ausblick: TimkenSteel präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
TimkenSteel wird sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
4 Analysten schätzen, dass TimkenSteel für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,240 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 330,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 8,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 304,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,830 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,030 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,27 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,16 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TimkenSteel Corp
|
07:01
|Ausblick: TimkenSteel präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.07.26
|Erste Schätzungen: TimkenSteel legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
03.05.26
|Ausblick: TimkenSteel legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
19.04.26
|Erste Schätzungen: TimkenSteel veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
18.02.26
|Ausblick: TimkenSteel öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: TimkenSteel präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)