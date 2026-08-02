Ausblick: TimkenSteel präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TimkenSteel wird sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten schätzen, dass TimkenSteel für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,240 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 330,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 8,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 304,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,830 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,030 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,27 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,16 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at