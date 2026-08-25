Tinavi Medical Technologies a Aktie
WKN DE: A40RT2 / ISIN: CNE100004256
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25.08.2026 07:01:06
Ausblick: Tinavi Medical Technologies A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Tinavi Medical Technologies A wird am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst schätzt, dass Tinavi Medical Technologies A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,020 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 CNY je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 78,5 Millionen CNY aus – eine Steigerung von 17,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Tinavi Medical Technologies A einen Umsatz von 66,7 Millionen CNY eingefahren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Verlust von -0,320 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,400 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 345,3 Millionen CNY, gegenüber 278,8 Millionen CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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