Ausblick: Tinavi Medical Technologies A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tinavi Medical Technologies A wird am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass Tinavi Medical Technologies A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,020 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 CNY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 78,5 Millionen CNY aus – eine Steigerung von 17,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Tinavi Medical Technologies A einen Umsatz von 66,7 Millionen CNY eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Verlust von -0,320 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,400 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 345,3 Millionen CNY, gegenüber 278,8 Millionen CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at