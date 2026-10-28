Tinavi Medical Technologies a Aktie
WKN DE: A40RT2 / ISIN: CNE100004256
|
28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Tinavi Medical Technologies A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Tinavi Medical Technologies A äußert sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst schätzt, dass Tinavi Medical Technologies A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,160 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 CNY je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 88,1 Millionen CNY – das wäre ein Zuwachs von 41,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 62,2 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von -0,320 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,400 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 326,2 Millionen CNY, gegenüber 278,8 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tinavi Medical Technologies Co., Ltd. Registered Shs -A-
|
28.10.26
|Ausblick: Tinavi Medical Technologies A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Tinavi Medical Technologies A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
25.08.26
|Ausblick: Tinavi Medical Technologies A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.08.26
|Erste Schätzungen: Tinavi Medical Technologies A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Tinavi Medical Technologies Co., Ltd. Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.