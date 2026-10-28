Ausblick: Tinavi Medical Technologies A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Tinavi Medical Technologies A äußert sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass Tinavi Medical Technologies A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,160 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 CNY je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 88,1 Millionen CNY – das wäre ein Zuwachs von 41,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 62,2 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von -0,320 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,400 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 326,2 Millionen CNY, gegenüber 278,8 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at