Ausblick: Tiny mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tiny stellt am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,170 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Tiny 0,400 CAD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Tiny in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 51,4 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 50,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 0,747 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,240 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 208,5 Millionen CAD, gegenüber 203,8 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at