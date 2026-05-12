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WKN DE: A41E4J / ISIN: CA88770A3082

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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: Tiny stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tiny wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,150 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Tiny -0,160 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Tiny soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50,9 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 0,750 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,240 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 216,3 Millionen CAD, gegenüber 203,8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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