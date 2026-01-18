TIPS Industries Aktie

TIPS Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3ERZL / ISIN: INE716B01029

18.01.2026 07:01:06

Ausblick: TIPS Industries stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TIPS Industries wird am 19.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 4,20 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 21,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,46 INR erwirtschaftet wurden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 932,0 Millionen INR – ein Plus von 19,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TIPS Industries 776,7 Millionen INR erwirtschaften konnte.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 15,62 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 13,02 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,67 Milliarden INR, gegenüber 3,11 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

