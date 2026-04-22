Ausblick: TIPS Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

TIPS Industries gibt am 23.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 3,80 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,39 INR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 978,0 Millionen INR aus – das entspräche einem Plus von 24,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 784,9 Millionen INR in den Büchern standen.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 16,33 INR, gegenüber 13,02 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 3,68 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 3,11 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at