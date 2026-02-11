Titagarh Wagons Aktie

WKN DE: A144EH / ISIN: INE615H01020

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Titagarh Wagons vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Titagarh Wagons wird am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 4,23 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 9,23 Prozent verringert. Damals waren 4,66 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 8,97 Milliarden INR – ein Minus von 0,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Titagarh Wagons 9,02 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 18,39 INR, gegenüber 20,41 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 37,06 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 38,68 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

