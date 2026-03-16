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Titan America Registered Shs Aktie

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WKN DE: A41286 / ISIN: BE6360403164

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16.03.2026 07:01:06

Ausblick: Titan America Registered legt Quartalsergebnis vor

Titan America Registered gibt am 17.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,249 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Titan America Registered noch 0,210 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 415,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 6,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 389,8 Millionen USD in den Büchern standen.

6 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,03 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,950 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,67 Milliarden USD, gegenüber 1,63 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

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