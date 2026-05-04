Titan America Registered Shs Aktie

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WKN DE: A41286 / ISIN: BE6360403164

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Titan America Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Titan America Registered wird am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,203 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Titan America Registered ein EPS von 0,190 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 392,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Titan America Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 399,0 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,11 USD im Vergleich zu 1,01 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 1,71 Milliarden USD, gegenüber 1,66 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

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