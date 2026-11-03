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Titan America Registered Shs Aktie

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WKN DE: A41286 / ISIN: BE6360403164

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Titan America Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Titan America Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,365 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Titan America Registered noch 0,310 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 9,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 478,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 436,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,07 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,01 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,79 Milliarden USD, gegenüber 1,66 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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