Titan Industries Aktie
WKN DE: A1JCFD / ISIN: INE280A01028
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Titan Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Titan Industries wird am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Titan Industries im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 14,72 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 12,30 INR je Aktie gewesen.
11 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 216,88 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 31,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 165,23 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 33 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 69,89 INR, gegenüber 57,19 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 37 Analysten durchschnittlich auf 942,35 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 874,72 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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