Ausblick: Titan Industries legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Titan Industries wird am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,64 INR. Im Vorjahresquartal waren 9,82 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Titan Industries 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 183,64 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 23,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Titan Industries 149,16 Milliarden INR umsetzen können.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 32 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 57,32 INR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 37,62 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 36 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 766,42 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 603,72 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at