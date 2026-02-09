Titan Industries Aktie

Titan Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JCFD / ISIN: INE280A01028

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Titan Industries stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Titan Industries wird am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 16,61 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Titan Industries 11,80 INR je Aktie erwirtschaftet.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 222,36 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 25,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 177,40 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 34 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 54,18 INR je Aktie, gegenüber 37,62 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 37 Analysten durchschnittlich bei 721,74 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 603,72 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

