Titan Industries Aktie
WKN DE: A1JCFD / ISIN: INE280A01028
|
09.02.2026 07:01:06
Ausblick: Titan Industries stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Titan Industries wird am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 16,61 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Titan Industries 11,80 INR je Aktie erwirtschaftet.
15 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 222,36 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 25,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 177,40 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 34 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 54,18 INR je Aktie, gegenüber 37,62 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 37 Analysten durchschnittlich bei 721,74 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 603,72 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Titan Industries Ltd
|
07:01
|Ausblick: Titan Industries stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: Titan Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: Titan Industries stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Titan Industries legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Titan Industries Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Titan Industries Ltd
|4 135,00
|0,81%