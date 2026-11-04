Ausblick: Titan Industries stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Titan Industries präsentiert am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 15,87 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 12,63 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 17,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 219,36 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 187,25 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 27 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 72,92 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 57,19 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 27 Analysten im Schnitt von insgesamt 987,64 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 874,72 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net