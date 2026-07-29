Titan International Aktie
WKN: 886485 / ISIN: US88830M1027
|
29.07.2026 07:01:06
Ausblick: Titan International gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Titan International lädt am 30.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,047 USD. Das entspräche einem Gewinn von 32,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,070 USD erwirtschaftet wurden.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 480,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 4,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Titan International einen Umsatz von 460,8 Millionen USD eingefahren.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,125 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,000 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,89 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,83 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Titan International Inc.
|
29.07.26
|Ausblick: Titan International gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: Titan International präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Titan International vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Titan International verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Titan International stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
11.02.26