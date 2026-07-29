Ausblick: Titan International gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Titan International lädt am 30.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,047 USD. Das entspräche einem Gewinn von 32,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,070 USD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 480,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 4,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Titan International einen Umsatz von 460,8 Millionen USD eingefahren.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,125 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,000 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,89 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,83 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at