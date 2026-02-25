Ausblick: Titan International stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Titan International präsentiert am 26.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Titan International im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,275 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,020 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 396,9 Millionen USD – ein Plus von 3,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Titan International 383,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,248 USD je Aktie, gegenüber -0,080 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,81 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,85 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at