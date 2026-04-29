Titan International Aktie
WKN: 886485 / ISIN: US88830M1027
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Titan International vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Titan International wird am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,015 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Titan International ein EPS von -0,010 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 1,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 497,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 490,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,058 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,000 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,88 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,83 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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