Titan Machinery Aktie
WKN DE: A0M8F2 / ISIN: US88830R1014
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18.03.2026 07:01:06
Ausblick: Titan Machinery informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Titan Machinery wird am 19.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.01.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Titan Machinery im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,000 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,930 USD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 19,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 615,5 Millionen USD gegenüber 759,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
4 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,790 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -1,630 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,40 Milliarden USD, gegenüber 2,70 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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