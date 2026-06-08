Ausblick: Titan Machinery stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Titan Machinery wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.04.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,675 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,580 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 18,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 485,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 594,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,603 USD, während im vorherigen Jahr noch -2,380 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,09 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,43 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at