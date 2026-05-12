Titan Mining Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A41MZZ / ISIN: CA88831L2021

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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: Titan Mining legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Titan Mining wird am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass Titan Mining im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,041 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,000 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 6,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 27,6 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 26,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,021 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 106,4 Millionen CAD, gegenüber 106,7 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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