Titan Mining Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41MZZ / ISIN: CA88831L2021
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Titan Mining legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Titan Mining wird am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,028 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Titan Mining noch 0,000 CAD je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Titan Mining in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 64,13 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 36,2 Millionen CAD im Vergleich zu 22,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,128 CAD, gegenüber 0,000 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 129,8 Millionen CAD im Vergleich zu 106,7 Millionen CAD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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