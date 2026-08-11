Titan Mining Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41MZZ / ISIN: CA88831L2021
|
11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Titan Mining stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Titan Mining wird am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,027 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,020 CAD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 5,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 25,5 Millionen CAD gegenüber 24,2 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,215 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,000 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 107,5 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 106,7 Millionen CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Titan Mining Corporation Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Titan Mining stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Titan Mining legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Titan Mining Corporation Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Titan Mining Corporation Registered Shs
|3,25
|-4,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg sorgt für Verunsicherung: ATX stabil -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts. Unterdessen verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.