Ausblick: TKMS zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TKMS thyssenkrupp Marine Systems lädt am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,470 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 6,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem TKMS thyssenkrupp Marine Systems 0,440 EUR je Aktie vermeldete.

TKMS thyssenkrupp Marine Systems soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 632,0 Millionen EUR abgeschlossen haben - davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 527,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,02 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,65 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,28 Milliarden EUR, gegenüber 2,17 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at