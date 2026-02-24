TKO GROUP Aktie
WKN DE: A3ET9E / ISIN: US87256C1018
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: TKO GROUP gewährt Anlegern Blick in die Bücher
TKO GROUP lädt am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
16 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,237 USD. Das entspräche einer Verringerung von 15,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,280 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten ein Plus von 59,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,02 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 642,2 Millionen USD umgesetzt.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,41 USD, gegenüber 0,020 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 4,72 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,80 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
