TKO GROUP Aktie

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WKN DE: A3ET9E / ISIN: US87256C1018

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02.08.2026 07:01:06

Ausblick: TKO GROUP präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TKO GROUP wird am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 17 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie vermeldet.

19 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,54 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 17,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

17 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,65 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,26 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,79 Milliarden USD, gegenüber 4,74 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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