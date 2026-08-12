TMC The Metals Company Aktie

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WKN DE: A3C20W / ISIN: CA87261Y1060

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: TMC The Metals Company gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TMC The Metals Company lädt am 13.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,063 USD gegenüber -0,200 USD im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD – das wäre das gleiche Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,220 USD, gegenüber -0,830 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 0,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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