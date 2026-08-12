TMC The Metals Company Aktie
WKN DE: A3C20W / ISIN: CA87261Y1060
|
12.08.2026 07:01:06
Ausblick: TMC The Metals Company gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
TMC The Metals Company lädt am 13.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,063 USD gegenüber -0,200 USD im Vorjahresquartal.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD – das wäre das gleiche Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,220 USD, gegenüber -0,830 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 0,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TMC The Metals Company Inc Registered Shs
|
12.08.26
|Ausblick: TMC The Metals Company gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: TMC The Metals Company zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu TMC The Metals Company Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|TMC The Metals Company Inc Registered Shs
|4,47
|-1,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX beendet Handel mit Gewinnen -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.