TMC The Metals Company Aktie
WKN DE: A3C20W / ISIN: CA87261Y1060
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: TMC The Metals Company gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
TMC The Metals Company wird am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,065 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 85,87 Prozent erhöht. Damals waren -0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 0,0 Millionen USD aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,362 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,830 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 0,0 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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