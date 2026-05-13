Ausblick: TMC The Metals Company zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TMC The Metals Company veröffentlicht am 14.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,050 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte TMC The Metals Company noch -0,060 USD je Aktie verloren.

Im abgelaufenen Quartal soll TMC The Metals Company nach der Prognose von 1 Analyst 0,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,220 USD, gegenüber -0,830 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at