Ausblick: Tml Commercial Vehicles veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Tml Commercial Vehicles wird am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 5,16 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Tml Commercial Vehicles ein EPS von -2,350 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Tml Commercial Vehicles 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 245,93 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 32,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Tml Commercial Vehicles 185,85 Milliarden INR umsetzen können.

Die Erwartungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 20,49 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 8,23 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 23 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 909,44 Milliarden INR, gegenüber 838,55 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at