WKN DE: A1J4GR / ISIN: CA87262K1057

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: TMX Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TMX Group wird am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,544 CAD je Aktie gegenüber 0,580 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 442,4 Millionen CAD gegenüber 688,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 35,73 Prozent.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,07 CAD je Aktie, gegenüber 1,74 CAD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 1,70 Milliarden CAD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,97 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

TMX Group Ltd 28,60 -1,38% TMX Group Ltd

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen tiefer -- EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

