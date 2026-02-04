Ausblick: TMX Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TMX Group wird am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,544 CAD je Aktie gegenüber 0,580 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 442,4 Millionen CAD gegenüber 688,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 35,73 Prozent.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,07 CAD je Aktie, gegenüber 1,74 CAD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 1,70 Milliarden CAD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,97 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at