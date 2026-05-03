Ausblick: TMX Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TMX Group wird am 04.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,589 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 55,00 Prozent erhöht. Damals waren 0,380 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 33,50 Prozent auf 480,4 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte TMX Group noch 722,4 Millionen CAD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,36 CAD, gegenüber 1,49 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 1,89 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 2,92 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at