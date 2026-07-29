TMX Group Aktie
WKN DE: A1J4GR / ISIN: CA87262K1057
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: TMX Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
TMX Group stellt am 30.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,589 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,270 CAD je Aktie vermeldet.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 471,8 Millionen CAD – das wäre ein Abschlag von 38,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 770,5 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,44 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,49 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,93 Milliarden CAD, gegenüber 2,92 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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