Ausblick: Toast legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Toast wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,239 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.

23 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 20,96 Prozent auf 1,62 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,34 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,03 USD, gegenüber 0,030 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 27 Analysten im Durchschnitt 6,14 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 4,96 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at