Ausblick: Toast präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Toast wird sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,322 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Toast ein EPS von 0,130 USD je Aktie vermeldet.

25 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,87 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 20,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,55 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,34 USD, gegenüber 0,560 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 28 Analysten auf durchschnittlich 7,39 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,15 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at