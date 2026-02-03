Ausblick: Tobii AB legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tobii AB lädt am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,030 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,020 SEK erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 18,31 Prozent auf 232,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 284,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,000 SEK je Aktie, gegenüber -0,890 SEK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 872,0 Millionen SEK. Im Fiskaljahr zuvor waren 857,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at