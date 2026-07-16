Tobii AB Aktie
WKN DE: A111E5 / ISIN: SE0002591420
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16.07.2026 07:01:06
Ausblick: Tobii AB legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Tobii AB wird am 17.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
1 Analyst geht in seiner Schätzung von einem EPS von 0,020 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Tobii AB ebenfalls einen Gewinn von 0,020 SEK je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite soll Tobii AB 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 193,0 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 32,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Tobii AB 284,0 Millionen SEK umsetzen können.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,000 SEK aus. Im Vorjahr waren -0,930 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 731,0 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 834,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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