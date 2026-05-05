Tobii AB Aktie
WKN DE: A111E5 / ISIN: SE0002591420
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Tobii AB legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Tobii AB präsentiert am 06.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst schätzt, dass Tobii AB im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,030 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,120 SEK je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal soll Tobii AB nach der Prognose von 1 Analyst 172,0 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 13,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 198,0 Millionen SEK umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 0,000 SEK, gegenüber -0,930 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 731,0 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 834,0 Millionen SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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