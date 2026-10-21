Ausblick: Tobii AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tobii AB wird am 22.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,150 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,210 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 11,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 158,0 Millionen SEK. Dementsprechend geht der Experte bei Tobii AB für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 140,0 Millionen SEK aus.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,430 SEK, gegenüber -0,930 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 648,0 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 834,0 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at