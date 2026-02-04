Ausblick: Tobii Dynavox Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Tobii Dynavox Registered gibt am 05.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,775 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Tobii Dynavox Registered 0,510 SEK je Aktie erwirtschaftet.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 17,79 Prozent auf 689,1 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 585,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,10 SEK je Aktie, gegenüber 1,39 SEK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 2,48 Milliarden SEK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,97 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at