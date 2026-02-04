Tobii Dynavox AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C802 / ISIN: SE0017105620
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Tobii Dynavox Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Tobii Dynavox Registered gibt am 05.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,775 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Tobii Dynavox Registered 0,510 SEK je Aktie erwirtschaftet.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 17,79 Prozent auf 689,1 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 585,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,10 SEK je Aktie, gegenüber 1,39 SEK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 2,48 Milliarden SEK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,97 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tobii Dynavox AB Registered Shs
|
04.02.26
|Ausblick: Tobii Dynavox Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Tobii Dynavox Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Tobii Dynavox Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Tobii Dynavox Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)