Ausblick: Tobii Dynavox Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tobii Dynavox Registered wird sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,760 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,360 SEK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 16,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 707,9 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 606,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,91 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 1,57 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,78 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,47 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at