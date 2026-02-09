Ausblick: TOC informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

TOC äußert sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 5,99 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte TOC 5,22 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 17,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 3,97 Milliarden JPY gegenüber 3,38 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 21,50 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 19,31 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 15,30 Milliarden JPY, gegenüber 13,15 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at