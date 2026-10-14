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WKN: 868112 / ISIN: JP3598600009

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14.10.2026 07:01:06

Ausblick: TOHO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TOHO wird am 15.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 16,06 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte TOHO ein EPS von 25,81 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll TOHO mit einem Umsatz von insgesamt 94,21 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 106,80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 11,79 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 59,69 JPY im Vergleich zu 61,20 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 364,93 Milliarden JPY, gegenüber 360,66 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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