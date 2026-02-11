TOHO PHARMACEUTICAL Aktie

TOHO PHARMACEUTICAL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 891597 / ISIN: JP3602600003

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: TOHO PHARMACEUTICAL präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TOHO PHARMACEUTICAL wird am 12.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 114,42 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte TOHO PHARMACEUTICAL ein EPS von 75,92 JPY je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 424,52 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 4,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 407,08 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 257,35 JPY, gegenüber 313,20 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 1.556,59 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.518,50 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu TOHO PHARMACEUTICAL CO LTDShs

Analysen zu TOHO PHARMACEUTICAL CO LTDShs

Aktien in diesem Artikel

TOHO PHARMACEUTICAL CO LTDShs 25,40 -3,79% TOHO PHARMACEUTICAL CO LTDShs

