Ausblick: TOHO PHARMACEUTICAL präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TOHO PHARMACEUTICAL wird am 12.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 114,42 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte TOHO PHARMACEUTICAL ein EPS von 75,92 JPY je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 424,52 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 4,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 407,08 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 257,35 JPY, gegenüber 313,20 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 1.556,59 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.518,50 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at