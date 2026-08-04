Ausblick: TOHO PHARMACEUTICAL zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TOHO PHARMACEUTICAL lädt am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 45,48 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 15,17 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 53,61 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 3,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 387,81 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 375,81 Milliarden JPY umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 187,70 JPY je Aktie, gegenüber 271,18 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 1.600,87 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 1.553,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at