TOHO PHARMACEUTICAL Aktie
WKN: 891597 / ISIN: JP3602600003
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: TOHO PHARMACEUTICAL zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
TOHO PHARMACEUTICAL äußert sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 45,11 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 151,57 JPY je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll TOHO PHARMACEUTICAL im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 363,47 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 356,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,97 Prozent gesteigert.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 279,41 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 313,20 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 1.546,63 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1.518,50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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