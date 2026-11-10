TOHO PHARMACEUTICAL Aktie

TOHO PHARMACEUTICAL ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 891597 / ISIN: JP3602600003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.11.2026 07:01:06

Ausblick: TOHO PHARMACEUTICAL zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TOHO PHARMACEUTICAL präsentiert in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 43,15 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 5,19 Prozent verringert. Damals waren 45,51 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll TOHO PHARMACEUTICAL 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 398,67 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte TOHO PHARMACEUTICAL 392,09 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 177,95 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 271,18 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.622,87 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1.553,36 Milliarden JPY waren.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu TOHO PHARMACEUTICAL CO LTDShs

mehr Nachrichten

Analysen zu TOHO PHARMACEUTICAL CO LTDShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

TOHO PHARMACEUTICAL CO LTDShs 22,20 0,91% TOHO PHARMACEUTICAL CO LTDShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen folgen positiven US-Vorgaben
Die Börsen in Asien präsentieren sich am Dienstag stärker. Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex zogen zum Wochenstart deutlich an. Auch der Dow zeigte sich sehr freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen