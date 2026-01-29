Ausblick: Tohoku Electric Power legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tohoku Electric Power wird am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 48,20 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Tohoku Electric Power 43,76 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Tohoku Electric Power nach den Prognosen von 2 Analysten 630,30 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 608,86 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 278,99 JPY, gegenüber 365,50 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 2.470,52 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.644,91 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at