Ausblick: Tohoku Electric Power zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tohoku Electric Power lässt sich am 31.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Tohoku Electric Power die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 44,30 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -62,500 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 612,00 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 9,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Tohoku Electric Power einen Umsatz von 558,29 Milliarden JPY eingefahren.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 160,75 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -255,140 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 2.847,43 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 3.007,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at