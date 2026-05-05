Ausblick: Toivo Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Toivo Group lässt sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Toivo Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,008 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Toivo Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 24,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 14,4 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,5 Millionen EUR umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,080 EUR, gegenüber 0,070 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 77,8 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 61,7 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at